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16 июня, 07:13

США решили разместить биолабораторию в нескольких часах по воде от Мурманска

Mash: США построят биолабораторию в нескольких часах по воде от Мурманска

Минобороны США намерено разместить биологическую лабораторию на острове Медвежий в норвежской арктической зоне. Он находится в нескольких часах по воде от Мурманска.

Как сообщает Mash, одним из важнейших направлений профильных подразделений Пентагона является строительство вирусологической лаборатории в акватории Арктики. На данный момент власти США работают с Осло над этим вопросом. Норвежская сторона дала предварительное одобрение американцам.

Технику для лаборатории предоставят General Electric и Johnson & Johnson. Последняя организация ранее не раз оказывалась в центре скандала в связи с опытами над животными и людьми. Спонсировать деятельность военного объекта будут из госбюджета США.

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По предварительным данным, строительство лаборатории будет вестись с июля 2023-го по февраль 2025 года. Это обойдётся примерно в 100 миллионов долларов.

Напомним, в марте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла о том, что американцы создали около четырёхсот биолабораторий, в том числе за рубежом, позволяющих управлять распространением эпидемий.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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