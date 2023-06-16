США решили разместить биолабораторию в нескольких часах по воде от Мурманска

Минобороны США намерено разместить биологическую лабораторию на острове Медвежий в норвежской арктической зоне. Он находится в нескольких часах по воде от Мурманска.

Как сообщает Mash, одним из важнейших направлений профильных подразделений Пентагона является строительство вирусологической лаборатории в акватории Арктики. На данный момент власти США работают с Осло над этим вопросом. Норвежская сторона дала предварительное одобрение американцам.

Технику для лаборатории предоставят General Electric и Johnson & Johnson. Последняя организация ранее не раз оказывалась в центре скандала в связи с опытами над животными и людьми. Спонсировать деятельность военного объекта будут из госбюджета США.

По предварительным данным, строительство лаборатории будет вестись с июля 2023-го по февраль 2025 года. Это обойдётся примерно в 100 миллионов долларов.