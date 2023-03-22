Яровая рассказала, как США могли управлять эпидемиями с помощью 400 биолабораторий

Американцы создали около четырёхсот биолабораторий, в том числе за рубежом, позволяющих управлять распространением эпидемий. Об этом заявила в среду вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе итогового заседания Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий.

По её словам, после распада Советского Союза США сразу приступили к реализации своего плана по военно-биологическому освоению всего мира. Под видом медико-биологических проектов с 1991 года Вашингтон создавал сеть подконтрольных лабораторий, в закрытом режиме реализуя проекты по изучению особо опасных инфекций.

"США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", — приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.

Она добавила, что в настоящее время американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) курирует более 45 программ военного назначения, а некоторые из них реализуются с использованием синтетической биологии.

"Среди них — проекты обнаружения с помощью технологии редактирования генов "живые фабрики", безопасные гены. Ряд военно-биологических программ реализуют структуры ЦРУ", — заключила парламентарий.