Яровая рассказала, как США могли управлять эпидемиями с помощью 400 биолабораторий
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая: США создано около 400 лабораторий двойного назначения
Американцы создали около четырёхсот биолабораторий, в том числе за рубежом, позволяющих управлять распространением эпидемий. Об этом заявила в среду вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе итогового заседания Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий.
По её словам, после распада Советского Союза США сразу приступили к реализации своего плана по военно-биологическому освоению всего мира. Под видом медико-биологических проектов с 1991 года Вашингтон создавал сеть подконтрольных лабораторий, в закрытом режиме реализуя проекты по изучению особо опасных инфекций.
"США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", — приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.
Она добавила, что в настоящее время американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) курирует более 45 программ военного назначения, а некоторые из них реализуются с использованием синтетической биологии.
"Среди них — проекты обнаружения с помощью технологии редактирования генов "живые фабрики", безопасные гены. Ряд военно-биологических программ реализуют структуры ЦРУ", — заключила парламентарий.
Ранее сообщалось, что на Украине продолжает работать более 30 биолабораторий США, а вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений. Совфед и Госдума приняли обращение к парламентам мира о работе американских биолабораторий с целью дать оценку такой деятельности.
Вместе с тем Минобороны уличило США в экспериментах с опасными патогенами в Средней Азии и Закавказье. Более того, за вспышкой вируса Эболы в Восточной Африке могли стоять США, считают в российском Министерстве обороны. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, опасная болезнь могла получить распространение вследствие небрежного обращения американских военных с патогенами.
ТАСС / Антон Новодережкин