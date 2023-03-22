Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 12:46

Яровая рассказала, как США могли управлять эпидемиями с помощью 400 биолабораторий

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая: США создано около 400 лабораторий двойного назначения

Американцы создали около четырёхсот биолабораторий, в том числе за рубежом, позволяющих управлять распространением эпидемий. Об этом заявила в среду вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе итогового заседания Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий.

По её словам, после распада Советского Союза США сразу приступили к реализации своего плана по военно-биологическому освоению всего мира. Под видом медико-биологических проектов с 1991 года Вашингтон создавал сеть подконтрольных лабораторий, в закрытом режиме реализуя проекты по изучению особо опасных инфекций.

"США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", — приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.

Она добавила, что в настоящее время американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) курирует более 45 программ военного назначения, а некоторые из них реализуются с использованием синтетической биологии.

"Среди них — проекты обнаружения с помощью технологии редактирования генов "живые фабрики", безопасные гены. Ряд военно-биологических программ реализуют структуры ЦРУ", — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжает работать более 30 биолабораторий США, а вдоль границ России насчитывается не менее 50 подобных учреждений. Совфед и Госдума приняли обращение к парламентам мира о работе американских биолабораторий с целью дать оценку такой деятельности.

Косачёв: СФ не будет трясти "пробиркой Пауэлла", расследуя деятельность лабораторий США на Украине
Косачёв: СФ не будет трясти "пробиркой Пауэлла", расследуя деятельность лабораторий США на Украине

Вместе с тем Минобороны уличило США в экспериментах с опасными патогенами в Средней Азии и Закавказье. Более того, за вспышкой вируса Эболы в Восточной Африке могли стоять США, считают в российском Министерстве обороны. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, опасная болезнь могла получить распространение вследствие небрежного обращения американских военных с патогенами.

BannerImage

ТАСС / Антон Новодережкин

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Госдума
  • Ирина Яровая
  • США
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar