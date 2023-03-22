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22 марта, 09:34

Косачёв: СФ не будет трясти "пробиркой Пауэлла", расследуя деятельность лабораторий США на Украине

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине не планирует трясти "пробиркой Пауэлла". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Сразу оговорюсь, что мы не собирались трясти той самой пресловутой "пробиркой Пауэлла". В отличие от Пауэлла, мы прекрасно понимаем, что современная биология... современные достижения в средствах доставки... объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой... и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", — сказал сенатор на заседании комиссии.

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5 февраля 2003 года на заседании Совбеза ООН Колин Пауэлл, занимавший тогда пост госсекретаря США, продемонстрировал пробирку с белым порошком и заявил, что Вашингтон получил информацию о технологиях производства биооружия у иракского лидера Саддама Хусейна. Эти данные стали поводом для начала вторжения Соединённых Штатов и их союзников в Ирак. Начавшаяся 20 марта операция была осуществлена без санкции ООН. В итоге никакого биологического оружия в Ираке не нашли. Выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти США, а Пауэлл признался, что показывал пробирку для пущей убедительности.

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Ранее эксперт Максим Григорьев заявил, что США ничего не добились вторжением в Ирак, кроме ненависти местных жителей. Общим итогом американского вторжения стало убийство сотен тысяч людей, четыре миллиона беженцев и десятки лет гражданской войны и нестабильности.

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Никита Никонов
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