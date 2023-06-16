Песков заявил, что никакого вакуума в экономических делах быть не может
Российская экономика не изолирована, перед Москвой открываются новые выгодные направления развития. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", — пояснил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС заявил, что Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и всё производить сама. Однако, по его словам, по критически важным направлениям наша страна должна быть самодостаточной, так как это основа суверенитета.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев