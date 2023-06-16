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16 июня, 07:16

Песков заявил, что никакого вакуума в экономических делах быть не может

Российская экономика не изолирована, перед Москвой открываются новые выгодные направления развития. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", пояснил он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьерами стран ЕАЭС заявил, что Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и всё производить сама. Однако, по его словам, по критически важным направлениям наша страна должна быть самодостаточной, так как это основа суверенитета.

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ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Татьяна Миссуми
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