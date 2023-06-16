Песков заявил, что никакого вакуума в экономических делах быть не может

Российская экономика не изолирована, перед Москвой открываются новые выгодные направления развития. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", — пояснил он.