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16 июня, 07:25

Беспилотник ВСУ пытался атаковать радиозавод в Брянской области

В Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины пытался атаковать радиозавод в Суземке. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 июня. Беспилотный летательный аппарат сбили с помощью ПВО. О последствиях на земле на данный момент неизвестно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Крыму за ночь и утро сбито и посажено девять беспилотников. Один из них сдетонировал в селе Докучаеве.

Обложка ©

Getty Images / Picture alliance / Henning Kaiser

Илья Суриков
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