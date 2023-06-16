Беспилотник ВСУ пытался атаковать радиозавод в Брянской области

В Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины пытался атаковать радиозавод в Суземке. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 июня. Беспилотный летательный аппарат сбили с помощью ПВО. О последствиях на земле на данный момент неизвестно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.