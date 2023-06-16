Статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников СВО

Более 133 тысяч участников СВО уже получили статус ветерана боевых действий, что даёт им право на социальную поддержку. Об этом рассказала первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она отметила, что все солдаты, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий.

"Такое присвоение статуса идёт уже сегодня. 133,5 тысячи участников СВО уже сегодня такой статус имеют", — сказала она.