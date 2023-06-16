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16 июня, 08:01

Украинская армия потеряла свыше 200 солдат в результате пяти неудачных атак на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении уничтожено до 215 бойцов ВСУ

До 215 военнослужащих потеряла украинская армия на Донецком направлении за последние сутки. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Среди потерь противника он перечислил две гаубицы Д-20, три боевые бронемашины, пять автомобилей, а ещё целый склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

"Активными действиями Южной группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. В ходе боёв уничтожено до 215 украинских военнослужащих", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.

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Ранее Лайф писал, что с начала СВО более 10 тысяч военнослужащих в России получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. Так, военным выплатили по 300 тысяч рублей за уничтоженные с начала 2023 года 45 украинских вертолётов и 71 самолёт противника.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Марина Калегина
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