В Роспотребнадзоре успокоили любителей молочки, увидевших заплыв фермера и чиновника в чане

В Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли опасаться жителям Ростовской области пить молоко после нашумевшего ролика с "заплывом" в чане. Так, специалисты областного управления санитарной службы провели расследование и выяснили, что юридическое лицо, арендующее цех фермы, находится в стадии ликвидации, а местный маслосырозавод не получал сырьё с предприятия.

"Это подтверждается данными из системы "Меркурий", согласно которым продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась", — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, как заверили сами герои ролика, молоко в чане было прокисшим, а после "заплыва" они вылили его на прилегающую территорию. Сейчас их слова проверяют эксперты.