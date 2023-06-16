В Роспотребнадзоре успокоили любителей молочки, увидевших заплыв фермера и чиновника в чане
Роспотребнадзор: Молоко из чана, где купались мужчины, не продавалось
В Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли опасаться жителям Ростовской области пить молоко после нашумевшего ролика с "заплывом" в чане. Так, специалисты областного управления санитарной службы провели расследование и выяснили, что юридическое лицо, арендующее цех фермы, находится в стадии ликвидации, а местный маслосырозавод не получал сырьё с предприятия.
"Это подтверждается данными из системы "Меркурий", согласно которым продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась", — добавили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, как заверили сами герои ролика, молоко в чане было прокисшим, а после "заплыва" они вылили его на прилегающую территорию. Сейчас их слова проверяют эксперты.
Напомним, на нашумевших в Сети кадрах двое мужчин в явно нетрезвом виде плавают в огромном чане с молоком. Как выяснилось, "пловцами" оказались местные фермер и чиновник. По словам жены одного из них, в чане якобы были реагенты, которые среагировали на тела и побелели.