Песков: Путин поддерживает обсуждение любых идей по решению украинской проблемы
Президент РФ Владимир Путин поддерживает любые идеи по урегулированию украинской проблемы и открыт для контактов по их обсуждению. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин был, есть и остаётся открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы", — заявил он.
По его словам, данная проблема может решаться любыми способами, а российский лидер поддерживает их. Он ведёт переговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами.
Ранее Лайф писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл гипотетическим намерением слова канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.