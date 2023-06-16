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16 июня, 08:10

Песков: Путин поддерживает обсуждение любых идей по решению украинской проблемы

Президент РФ Владимир Путин поддерживает любые идеи по урегулированию украинской проблемы и открыт для контактов по их обсуждению. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин был, есть и остаётся открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы", — заявил он.

По его словам, данная проблема может решаться любыми способами, а российский лидер поддерживает их. Он ведёт переговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами.

Песков заявил, что никакого вакуума в экономических делах быть не может

Песков заявил, что никакого вакуума в экономических делах быть не может

Ранее Лайф писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл гипотетическим намерением слова канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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