Песков: Путин поддерживает обсуждение любых идей по решению украинской проблемы

Президент РФ Владимир Путин поддерживает любые идеи по урегулированию украинской проблемы и открыт для контактов по их обсуждению. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин был, есть и остаётся открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы", — заявил он.

По его словам, данная проблема может решаться любыми способами, а российский лидер поддерживает их. Он ведёт переговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами.