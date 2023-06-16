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16 июня, 08:18

Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать АЗС на Ставрополье

Обмотанный проводами мужчина в камуфляже угрожал взорвать одну из АЗС в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Как пишет SHOT, 38-летний тип был замечен в районе заправки около двух часов ночи. Он подошёл к проходившим мимо пешеходам и сообщил, что сейчас "всё здесь взлетит на воздух".

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, изъяли у него провода и допросили. Он сообщил, что состоит на учёте у врача-психиатра и вообще ничего про взрыв АЗС якобы и не говорил. Сейчас сотрудники выясняют все детали и мотивы, пока "диверсант" проходит экспертизу на алкоголь и наркотики.

Неизвестный угрожает взорвать Исторический музей на Красной площади, идёт эвакуация

Неизвестный угрожает взорвать Исторический музей на Красной площади, идёт эвакуация

А ранее Лайф писал, что в Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть. Он заявил, что американские спецслужбы пообещали ему за совершение теракта солидное вознаграждение.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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