Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать АЗС на Ставрополье

Обмотанный проводами мужчина в камуфляже угрожал взорвать одну из АЗС в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Как пишет SHOT, 38-летний тип был замечен в районе заправки около двух часов ночи. Он подошёл к проходившим мимо пешеходам и сообщил, что сейчас "всё здесь взлетит на воздух".

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, изъяли у него провода и допросили. Он сообщил, что состоит на учёте у врача-психиатра и вообще ничего про взрыв АЗС якобы и не говорил. Сейчас сотрудники выясняют все детали и мотивы, пока "диверсант" проходит экспертизу на алкоголь и наркотики.