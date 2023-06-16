Пенсионерка и мужчина задержаны в Перми за хранение автоматов, патронов и прицелов

Пермские полицейские обнаружили у мужчины и пожилой женщины незаконный арсенал оружия, в том числе несколько тысяч патронов, три автомата и ночные прицелы. Об этом рассказали в ГУ МВД России.

По данным следствия, несколько лет назад мужчина приобрёл оружие и какую-то часть передал на хранение знакомой, соврав, что в ящиках инструменты. Оставшееся он держал в своём автомобиле. Однако женщина отдала посылку приятельнице-пенсионерке. Последняя не стала спрашивать о содержимом и согласилась хранить коробку у себя. Когда ей стало любопытно, она вскрыла ящик, но в полицию доносить не стала.

"Пенсионерку суд признал виновной в совершении преступления по статье 222 УК РФ (незаконное хранение крупнокалиберного оружия, боеприпасов). Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Дознание по делу в отношении мужчины продолжается", — уточнили в МВД.

Оба были задержаны, мужчина пока остаётся под подпиской о невыезде. Всего было изъято три автомата, свыше пяти тысяч патронов, прибор для бесшумной стрельбы, разнообразные прицелы, приборы ночного видения и другие подобные предметы.