Врач объяснила, почему подсолнечное масло ни в чём не уступает оливковому
Эндокринолог Павлова: Подсолнечное масло полезнее, чем оливковое
Подсолнечное масло может быть полезнее оливкового, вопреки распространённому мнению. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По её словам, оливковое масло является лидером среди продуктов по содержанию вредных конечных продуктов гликирования. Это вещества, которые образуются при соединении белков и жиров с сахарами. Они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ускоряют старение организма.
"Оливковое масло хорошо усваивается, но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нём меньше, чем в других маслах. В то же время в нерафинированном подсолнечном масле, например, самое высокое, по сравнению с другими маслами, содержание витамина Е, который отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин", — написала доктор в телеграм-канале.
Она считает, что многие напрасно предпочитают что-то "заморское" вместо отечественных продуктов. По мнению эксперта, подсолнечное масло и по вкусу не уступает оливковому, а наоборот — превосходит.
Ранее диетолог Елена Соломатина призвала не есть хлеб с маслом при лишнем весе. По её словам, сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин.
PxHere