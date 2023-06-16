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16 июня, 09:18

Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

<p>Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Обложка © Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, показал опрос ВЦИОМ. Его деятельность поддерживают чуть меньше опрошенных — 74,7%.

В то же время премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 61,6% (одобряют 52,1%), главе КПРФ Геннадию Зюганову — 34,4%, главе "Справедливой России — Патриоты — за правду" Сергею Миронову — 26,8%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,2%, а главе "Новых людей" Алексею Нечаеву — 7,8%.

Что касается поддержки россиянами политических партий, то в пользу "Единой России" высказались 38,6%, КПРФ — 10,2%, ЛДПР — 9,5%, "Справедливой России — Патриоты — За правду" — 5,3%, а "Новых людей" — 4,3%. Деятельность кабмина одобряют 48,7%.

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А другой опрос показал, что 70% жителей Санкт-Петербурга считают себя патриотами. Причём 40% опрошенных назвали воспитание главной причиной наличия у человека любви к Родине, а ещё столько же озвучили другие.

Матвей Константинов
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