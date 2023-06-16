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Опубликовано 16 июня 2023, 09:15
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Премьер Венгрии назвал хранителя ключа к миру на Украине. И он даже не президент

Премьер Венгрии заявил о способности Трампа остановить конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Getty Images / Janos Kummer

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Getty Images / Janos Kummer

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан верит в способность экс-президента США Дональда Трампа добиться завершения конфликта на Украине в случае прихода к власти по итогам новых выборов. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

"Если есть в западном мире человек, который может остановить эту войну и установить мир, это экс-президент США Дональд Трамп, и в интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира", — объяснил своё мнение венгерский премьер.

По оценке Орбана, в этом случае правда будет на стороне сторонников мирного разрешения конфликта, включая Венгрию, у позиции которой имеется "моральная правота".

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Ранее сам Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда. А вот президент Украины Владимир Зеленский сомневается в способностях бывшего коллеги.

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Андрей Бражников
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