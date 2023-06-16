Премьер Венгрии назвал хранителя ключа к миру на Украине. И он даже не президент
Премьер Венгрии заявил о способности Трампа остановить конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Getty Images / Janos Kummer
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан верит в способность экс-президента США Дональда Трампа добиться завершения конфликта на Украине в случае прихода к власти по итогам новых выборов. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
"Если есть в западном мире человек, который может остановить эту войну и установить мир, это экс-президент США Дональд Трамп, и в интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира", — объяснил своё мнение венгерский премьер.
По оценке Орбана, в этом случае правда будет на стороне сторонников мирного разрешения конфликта, включая Венгрию, у позиции которой имеется "моральная правота".
Ранее сам Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда. А вот президент Украины Владимир Зеленский сомневается в способностях бывшего коллеги.