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16 июня, 09:38

Путин назвал ОАЭ надёжным и комфортным партнёром России

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Объединённые Арабские Эмираты комфортным и хорошим партнёром. Глава России сделал такое заявление на встрече с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Переговоры проходят на ПМЭФ.

Путин начал переговоры, подчеркнув, что социальная сфера Эмиратов и их экономика под руководством Аль Нахайяна развиваются очень активно и именно это делает ОАЭ очень хорошим и комфортным партнёром для РФ.

Также российский президент отметил, что отношения между двумя странами развиваются очень успешно.

Песков: Путин после ПМЭФ встретится с Валентиной Терешковой

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Перед переговорами президенты двух стран провели совместную экскурсию. Они посетили эмиратский павильон на ПМЭФ. Лайф опубликовал видео.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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