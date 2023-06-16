Путин назвал ОАЭ надёжным и комфортным партнёром России
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Объединённые Арабские Эмираты комфортным и хорошим партнёром. Глава России сделал такое заявление на встрече с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Переговоры проходят на ПМЭФ.
Путин начал переговоры, подчеркнув, что социальная сфера Эмиратов и их экономика под руководством Аль Нахайяна развиваются очень активно и именно это делает ОАЭ очень хорошим и комфортным партнёром для РФ.
Также российский президент отметил, что отношения между двумя странами развиваются очень успешно.
Перед переговорами президенты двух стран провели совместную экскурсию. Они посетили эмиратский павильон на ПМЭФ. Лайф опубликовал видео.
ТАСС / Гавриил Григоров