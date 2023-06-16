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Опубликовано 16 июня 2023, 09:58

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ с помощью беспилотника

В ходе специальной военной операции на Запорожском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов Российских вооружённых сил поразили опорный пункт ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Российские военные поразили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторы БПЛА поразили опорный пункт противника на Запорожском направлении", — сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что по опорному пункту Вооружённых сил Украины российские войска применили беспилотник квадрокоптерного типа. В результате удара уничтожены бойцы ВСУ, которые были в окопе. Также ликвидировано вооружение.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что ВС РФ с начала специальной военной операции подбили более 10 тысяч танков и других боевых бронированных машин ВСУ, а также свыше 400 истребителей противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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