"Это фиаско": 5 участников "Голоса" из 11-го сезона, которых внаглую слили наставники Лайф собрал пятёрку лучших и не победивших участников "Голоса" из 11-го сезона, которые разрывали сердца зрителей. 17 июня, 23:46 Наставники шоу "Голос-11": Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Обложка © Первый канал, АО

Популярное музыкальное шоу "Голос" завершилось, но споры об участниках и победительнице до сих пор ведутся. В 11-м сезоне лучшей, по мнению зрителей и наставников, стала 19-летняя Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной. Будучи ребёнком, Виктория принимала участие в самом первом детском "Голосе", где дошла до финала, но не победила. Сейчас же она справилась со своей задачей. Однако на проекте были и другие сильные участники, которые могли одержать победу, если бы их не слили наставники.

Евгений Синицын

Участник шоу "Голос" Евгений Синицын. Фото © Первый канал

На слепых прослушиваниях членов жюри покорил Евгений Синицын, который завораживающе исполнил песню "Там нет меня". К нему повернулись все наставники, а зрители сразу же нарекли его главным фаворитом сезона. После бурных споров Евгений сделал выбор в пользу Владимира Преснякова, но в команде известного музыканта ему не повезло.

Пресняков изначально с разрешения Первого канала нарушил правила, взяв к себе в команду не 12, а 13 участников. Поэтому на этапе "поединков" в одном из номеров выступили не два, а сразу три конкурсанта. Арут Гигорян, Василий Шкивидоров и Евгений Синицын исполнили известную песню "Беги" поп-группы "Иванушки International". По итогу Владимир принял решение, что дальнейшую борьбу продолжит Григорян. И это просто разгневало фанатов. Ведь Синицын считался главным фаворитом и ему прочили победу. А наставник просто выгнал его.

В официальной группе "Голоса" во "ВКонтакте" поклонники оставили огромное количество негативных отзывов и даже заявляли, что не видят смысла больше смотреть шоу: "Теперь не стоит дальше смотреть вашу передачу. Переключаем канал! Пресняков выкинул лучших и лучшего из лучших", "Как можно было слить такого сильного вокалиста, как Синицын?! Какие у него безупречные переходы, какой тембр!", "Да как так-то... Евгений Синицын лучший! Что за решение? Это крайне необъективно!", "Шок, ком в горле! Просто нет слов. От Владимира Преснякова не ожидала такого! Мои претенденты на победу были Евгений и Василий! Я впервые за все проекты понимаю решение не смотреть дальше выпуск", "Как такое возможно? Как не дать Евгению Синицыну пройти дальше? Спонтанный выбор Преснякова убил просто!", "Как можно было поставить в трио двух потенциальных финалистов и слить их? Дальше нет смысла смотреть", "Действительно это фиаско, Вова!"

Айнур Нурпеисова

Участница шоу "Голос" Айнур Нурпеисова. Фото © Первый канал

Одной из самых ярких участниц была Айнур Нурпеисова. Её ярко-малиновые волосы и мощный голос впечатлил наставников сразу же, а повезло взять к себе в команду Айнур Антону Беляеву. На первом этапе она выступила с песней Talking to the Moon вместе со своим сыном, который аккомпанировал ей на фортепиано. При этом её сын — Тимур Тян, ранее принимавший участие в шоу "Голос. Дети".

На втором этапе Беляев поставил номер для Айнур Нурпеисовой и Гульнары Байгузиной под песню Эминема Lose Yourself. Зрители были приятно удивлены тем, что рэп-композицию представили в новой аранжировке в стиле рок. А вот выбор Беляева их разгневал. Фронтмен группы Therr Maitz отправил домой Айнур, которую многие считали фаворитом.

"Что-то наставники выбирают всех от слова "наоборот", "Айнур лучше, Айнур — one love. Антон, как так?", "Айнур — мурашки, выбор Антона очень неожиданный", "А я делала ставку на Айнур. Думала, что она до финала дойдёт с таким сильным голосом. Беляев разочаровал", — негодовали поклонники "Голоса" в соцсетях.

Юлия и Даниил Брант

Участники шоу "Голос" Юлия и Даниил Брант. Фото © Первый канал

Ярким в 11-м сезоне был и семейный дуэт Юлии и Даниила Брант. Их также сразу нарекли основными фаворитами проекта. На старте шоу они эмоционально спели хит Селин Дион и Андреа Бочелли The Prayer. Наставники просто завалили участников комплиментами. Пара попала в команду Беляева.

На этапе "поединков" Бранты спели "Последнюю поэму" из фильма "Вам и не снилось…" и обошли соперника Фёдора Уварова. Уже на стадии "нокаутов", где Бранты исполнили хит группы "Банда" во главе с Тимати "Плачут небеса", они выбыли. Беляев сделал выбор в пользу Николая Щербы. Вместе с семейным дуэтом ушла и Виктория Княжевская.

Поклонники снова разочаровались из-за выбора наставника: "Мне кажется, или на "Голосе" есть негласное правило не пускать дуэты до прямых", "Дуэт самый сильный из всех, жаль", "Жаль Брантов. Никогда дуэты до финала не доходят", "Дуэт просто шикарный, но всё-таки это нечестно, когда два голоса против одного. Они показали себя прекрасно, но всё-таки дуэты — это не формат этого проекта".

Маргарита Багдасарян

Участница шоу "Голос" Маргарита Багдасарян. Фото © Первый канал

Маргарита Багдасарян также покорила сердца миллионов, включая и наставников, исполнив на слепых прослушиваниях композицию Макса Фадеева "Сестричка". Её голос с хрипотцой оказался очень запоминающимся. И несмотря на то, что к ней развернулись все кресла, она попала в команду Преснякова.

Багдасарян уверенно прошла все этапы, но остановилась в полуфинале, где не очень убедительно исполнила хит Леонида Агутина "Половина сердца". Марго проиграла Эльмире Диваевой, которая и попала в финал проекта. Хотя многие были уверены, что именно Багдасарян окажется в главной тройке.

"Марго была лучше с самого начала проекта. Ты победитель и лучшая", "Характерная певица, уникальная. Наблюдать за ней гораздо приятнее, чем за Эльмирой", "Марго в моём сердце как отражение меня. Ей бы другую песню, чтобы все на лопатки легли", "Маргарита показала себя не только как певица с красивым сильным голосом, но и как драматическая актриса. Одна из претенденток на победу", — отмечали зрители в комментариях.

Эльмира Диваева

Участница шоу "Голос" Эльмира Диваева. Фото © Первый канал

Эльмира Диваева дошла до суперфинала, где оказалась вместе с Викторией Соломахиной. Многие ожидали победы именно Диваевой. Девушка ярко проявила себя на проекте, особенно после песни "Про любовь" группы "Фабрика", прозвучавшей в абсолютно новой аранжировке. Да и в решающих выступлениях Эльмира спела чисто, в отличие от своей конкурентки из команды Гагариной. И именно из-за такой сомнительной победы Соломахиной разгорелся бурный спор в Сети.

Фанаты просто негодовали, почему Диваева не смогла победить: "Из двух финалисток, конечно, Эльмира лучше", "Объективно Эльмира на две головы выше как исполнитель", "Эльмира на сцене держится намного убедительнее, готовая эстрадная артистка. Единственная достойная победительница", "Такая разная в каждой песне, слушать её было крайне приятно".

Все эти участники, безусловно, талантливы и достойны были дойти до финала, но им просто не повезло. Победительницей в 11-м сезоне стала 19-летняя Виктория Соломахина, которой улыбнулась удача.

Кто, по вашему мнению, должен был стать победителем "Голоса"? 0 Эльмира Диваева Маргарита Багдасарян Юлия и Даниил Брант Айнур Нурпеисова

Авторы Кира Громова