Путин назвал президенту ОАЭ отличие России от других стран
Путин: Россия полностью соблюдает обязательства по климату, в отличие от других
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Фото © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Россия, в отличие от других стран, полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с опережением. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы, в отличие от многих других стран, полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определённым опережением", — сказал Путин в ходе осмотра стенда, посвящённого Климатическому саммиту в ОАЭ.
Ранее Лайф опубликовал видео экскурсии Путина и президента ОАЭ по площадке ПМЭФ. Вскоре после экскурсии у них состоятся двусторонние переговоры.