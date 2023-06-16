Регион

Уведомления отключены

16 июня, 10:08

Путин назвал президенту ОАЭ отличие России от других стран

Путин: Россия полностью соблюдает обязательства по климату, в отличие от других

<p>Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Фото © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков</p>

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ. Фото © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Россия, в отличие от других стран, полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с опережением. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы, в отличие от многих других стран, полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определённым опережением", — сказал Путин в ходе осмотра стенда, посвящённого Климатическому саммиту в ОАЭ.

Подмосковье вошло в топ-3 лучших регионов России по инвестклимату

Подмосковье вошло в топ-3 лучших регионов России по инвестклимату

Ранее Лайф опубликовал видео экскурсии Путина и президента ОАЭ по площадке ПМЭФ. Вскоре после экскурсии у них состоятся двусторонние переговоры.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Путин
  • оаэ
  • ПМЭФ
  • Экология
  • Экономика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров