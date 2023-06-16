Путин назвал президенту ОАЭ отличие России от других стран

Россия, в отличие от других стран, полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с опережением. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы, в отличие от многих других стран, полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определённым опережением", — сказал Путин в ходе осмотра стенда, посвящённого Климатическому саммиту в ОАЭ.