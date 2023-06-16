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16 июня, 10:21

Силуанов: Попытки исключить РФ из мировой экономики приведут к последствиям

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что попытки вывести Россию из мировой экономической системы приведут к последствиям для тех, кто пытается это делать.

"В прошлом году у нас началась структурная трансформация, и мы получили своего рода "антитела", тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть", — сказал он в беседе с RT.

По словам Силуанова, у бывших партнёров зафиксированы рост цен на товары первой необходимости, инфляция, подорожание энергоресурсов. Министр считает, что всё это привело к снижению их конкурентоспособности. Он назвал всё вышесказанное результатом деглобализации, к которой Россия смогла подстроиться.

Силуанов заверил, что Россия не будет замыкать экономику из-за санкций

Силуанов заверил, что Россия не будет замыкать экономику из-за санкций

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что увеличение доли в "мировом экономическом пироге" является основной задачей России.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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