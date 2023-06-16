Силуанов: Попытки исключить РФ из мировой экономики приведут к последствиям

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что попытки вывести Россию из мировой экономической системы приведут к последствиям для тех, кто пытается это делать.

"В прошлом году у нас началась структурная трансформация, и мы получили своего рода "антитела", тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть", — сказал он в беседе с RT.

По словам Силуанова, у бывших партнёров зафиксированы рост цен на товары первой необходимости, инфляция, подорожание энергоресурсов. Министр считает, что всё это привело к снижению их конкурентоспособности. Он назвал всё вышесказанное результатом деглобализации, к которой Россия смогла подстроиться.