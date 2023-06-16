Психолог раскрыла слабые стороны участника "Экстрасенсов" Дмитрия Матвеева

Участнику популярного шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Дмитрию Матвееву трудно поддерживать соотечественников в политическом плане, поскольку он относится к этому со скептицизмом. А его слабой стороной является медлительность. Так считает психолог Александра Метальникова.

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"Он крайне осторожный и достаточно медленный человек. Имеется очень много внутренних сомнений, которые тянут его в разные стороны", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Специалист считает, что Матвееву необходимо не впадать в фантазии и двигаться во временном потоке. По её мнению, ему нужно научиться чётко строить планы.