Психолог раскрыла слабые стороны участника "Экстрасенсов" Дмитрия Матвеева
Психолог Метальникова: Слабостью экстрасенса Матвеева является медлительность
Участнику популярного шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Дмитрию Матвееву трудно поддерживать соотечественников в политическом плане, поскольку он относится к этому со скептицизмом. А его слабой стороной является медлительность. Так считает психолог Александра Метальникова.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matveev_rune
"Он крайне осторожный и достаточно медленный человек. Имеется очень много внутренних сомнений, которые тянут его в разные стороны", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Специалист считает, что Матвееву необходимо не впадать в фантазии и двигаться во временном потоке. По её мнению, ему нужно научиться чётко строить планы.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matveev_rune