Регион

Уведомления отключены

16 июня, 10:41

Психолог раскрыла слабые стороны участника "Экстрасенсов" Дмитрия Матвеева

Психолог Метальникова: Слабостью экстрасенса Матвеева является медлительность

Участнику популярного шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" Дмитрию Матвееву трудно поддерживать соотечественников в политическом плане, поскольку он относится к этому со скептицизмом. А его слабой стороной является медлительность. Так считает психолог Александра Метальникова.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matveev_rune

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matveev_rune

"Он крайне осторожный и достаточно медленный человек. Имеется очень много внутренних сомнений, которые тянут его в разные стороны", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Специалист считает, что Матвееву необходимо не впадать в фантазии и двигаться во временном потоке. По её мнению, ему нужно научиться чётко строить планы.

"Экстрасенсы за решёткой": 5 чародеев, кто, как и Волхов, обзавёлся проблемами с законом, ведь использовал "силы" во зло

"Экстрасенсы за решёткой": 5 чародеев, кто, как и Волхов, обзавёлся проблемами с законом, ведь использовал "силы" во зло

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве задержали победителя 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрия Волхова. Его подозревают в участии в запрещённом бандитском формировании "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matveev_rune

Илья Суриков
  • Новости
  • Знаменитости
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров