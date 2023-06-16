Мантуров не видит смысла в переводе названий российских брендов на кириллицу
Необходимость переводить названия российских брендов с латиницы на кириллицу — это спорный момент, потому что экспортёры потратят на это миллионы рублей, а кто не найдёт средства, будет вынужден покинуть нишу. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2023.
"Наш рынок имеет определённые ограничения по своей ёмкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны всё равно думать об экспорте. Неважно, с Западом или с Востоком: кооперация полезна", — пояснил он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики России для новой реальности".
Поэтому, по его словам, ребрендинг вылетит некоторым российским предприятиям в миллиарды рублей, чтобы остаться поставщиком товаров за границу. Мантуров добавил, что лично он выступает за кириллицу, но тут каждая страна решает сама.
Ранее сообщалось, что эксперты обсудили на ПМЭФ меры по формированию цифрового суверенитета России. Они подчеркнули, что Запад подсадил весь мир на сетевую иглу, тем самым влияя на общественное мнение в любой стране.
ТАСС / Сергей Савостьянов