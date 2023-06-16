Мантуров не видит смысла в переводе названий российских брендов на кириллицу

Необходимость переводить названия российских брендов с латиницы на кириллицу — это спорный момент, потому что экспортёры потратят на это миллионы рублей, а кто не найдёт средства, будет вынужден покинуть нишу. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2023.

"Наш рынок имеет определённые ограничения по своей ёмкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны всё равно думать об экспорте. Неважно, с Западом или с Востоком: кооперация полезна", — пояснил он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики России для новой реальности".

Поэтому, по его словам, ребрендинг вылетит некоторым российским предприятиям в миллиарды рублей, чтобы остаться поставщиком товаров за границу. Мантуров добавил, что лично он выступает за кириллицу, но тут каждая страна решает сама.