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16 июня, 10:53

Курильщики смогут предаться привычке ещё в одном столичном аэропорту

Подмосковный аэропорт Жуковский планирует открыть комнаты для курения

Подмосковный аэропорт Жуковский планирует в ближайшее время открыть комнаты для курения. Как рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе воздушной гавани, причиной тому послужил рост пассажиропотока.

"Планы по появлению соответствующих помещений рассматриваются в рамках проектных работ по расширению пассажирского терминала, возобновлённых в 2023 году в связи со значительным ростом пассажиропотока аэропорта", поделились там.

Курильщиков предупредили о риске лишиться слуха

Курильщиков предупредили о риске лишиться слуха

Комнаты для курения начали возвращаться в российские аэропорты в 2019 году после подписания соответствующего закона президентом страны Владимиром Путиным. Спустя некоторое время они появились в Шереметьево и Внуково.

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Матвей Константинов
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