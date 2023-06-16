Курильщики смогут предаться привычке ещё в одном столичном аэропорту
Подмосковный аэропорт Жуковский планирует открыть комнаты для курения
Подмосковный аэропорт Жуковский планирует в ближайшее время открыть комнаты для курения. Как рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе воздушной гавани, причиной тому послужил рост пассажиропотока.
"Планы по появлению соответствующих помещений рассматриваются в рамках проектных работ по расширению пассажирского терминала, возобновлённых в 2023 году в связи со значительным ростом пассажиропотока аэропорта", — поделились там.
Комнаты для курения начали возвращаться в российские аэропорты в 2019 году после подписания соответствующего закона президентом страны Владимиром Путиным. Спустя некоторое время они появились в Шереметьево и Внуково.
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