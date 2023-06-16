Курильщики смогут предаться привычке ещё в одном столичном аэропорту

Подмосковный аэропорт Жуковский планирует в ближайшее время открыть комнаты для курения. Как рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе воздушной гавани, причиной тому послужил рост пассажиропотока.

"Планы по появлению соответствующих помещений рассматриваются в рамках проектных работ по расширению пассажирского терминала, возобновлённых в 2023 году в связи со значительным ростом пассажиропотока аэропорта", — поделились там.