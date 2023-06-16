Жителей и гостей Петербурга предложили штрафовать за полуголый внешний вид

В Санкт-Петербурге необходимо ввести дресс-код по примеру Дагестана, а полуобнажённых людей наказывать на административном уровне. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко.

Парламентарий считает, что эту идею нужно обсудить, особенно это касается летнего периода. По его мнению, не все хотят смотреть на обнажённые тела, некоторых это может смутить.

"Я не ратую за то, чтобы в Петербурге появилась некая единая форма одежды, как, например, в Северной Корее, это не подходит нашему свободолюбивому городу. Я за то, чтобы люди носили приличную одежду, которая закрывает интимные места", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Депутат считает недопустимыми прогулки по Невскому проспекту в купальнике, плавках и прозрачных платьях. Он убеждён, что за подобные поступки людей нужно привлекать к административной ответственности, а в законе прописать понятия пристойного и непристойного внешнего вида.

Идею о дресс-коде считает правильной актриса и депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова. Однако, по её мнению, на законодательном уровне вводить запрет нельзя, граждан стоит просить внимательно подходить к выбору наряда для выхода в город.