Мутко рассказал Лайфу на ПМЭФ, когда жильё для россиян станет доступнее
Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал Лайфу на полях ПМЭФ-2023, что сдерживающими факторами роста стоимости на жильё являются вторичный рынок, увеличение объёмов строительства и субсидирование государством жилищных программ.
Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал о ценах на жильё. Видео © LIFE
"Неким регулятором выступает вторичный рынок, потому что там цены ниже. А на первичном рынке из десяти квартир девять строится за счёт субсидированных программ. Поэтому идёт такой нормальный процесс стабилизации спроса и предложения", — пояснил он.
Мутко отметил, что за последние три года цены на недвижимость действительно выросли на 70%, поэтому покупатели переключаются с новостроек на вторичку, не желая переплачивать застройщикам. Однако вернуть потребителя можно ростом темпов строительства. Если предложение на рынке недвижимости будет значительно превышать спрос, то это опустит цены, объяснил собеседник Лайфа.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что если большинство чиновников начнут самостоятельно водить машину, то это будет правильным трендом и более эффективным использованием государственных ресурсов.
LIFE