Мутко рассказал Лайфу на ПМЭФ, когда жильё для россиян станет доступнее

Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал Лайфу на полях ПМЭФ-2023, что сдерживающими факторами роста стоимости на жильё являются вторичный рынок, увеличение объёмов строительства и субсидирование государством жилищных программ.

Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал о ценах на жильё. Видео © LIFE

"Неким регулятором выступает вторичный рынок, потому что там цены ниже. А на первичном рынке из десяти квартир девять строится за счёт субсидированных программ. Поэтому идёт такой нормальный процесс стабилизации спроса и предложения", — пояснил он.

Мутко отметил, что за последние три года цены на недвижимость действительно выросли на 70%, поэтому покупатели переключаются с новостроек на вторичку, не желая переплачивать застройщикам. Однако вернуть потребителя можно ростом темпов строительства. Если предложение на рынке недвижимости будет значительно превышать спрос, то это опустит цены, объяснил собеседник Лайфа.