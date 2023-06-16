Вид мёртвых сородичей сокращает жизнь мух-дрозофил. Такой феномен возможен и у людей
PLOS Biology: Опыт с дрозофилами показал, что вид мёртвых сокращает жизнь живых
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На старение может воздействовать не только генетика, но и окружающий мир: сильные переживания могут отразиться на скорости старения даже у людей, но как это происходит — до сих пор загадка. Исследователи Мичиганского университета в США изучили, как на старение дрозофил действует вид мёртвых сородичей.
Эксперимент показал, что за ускоренное старение при виде мёртвых мух отвечает конкретная группа нейронов в особой области мозга, которая называется эллипсоидным телом. Всё дело в нейронах R2/R4, а также находящемся на них рецепторе серотонина 5-HT2A. При передаче сенсорных данных о присутствии трупов мух в нейронах R2/R4 вырабатывается инсулиночувствительный фактор транскрипции foxo и инсулиноподобные пептиды dilp3 и dilp5, отвечающие за продолжительность жизни.
Искусственно активировав некоторые нейроны путём помещения дрозофил в условия высоких температур, специалисты смогли и в отсутствие трупов мух уменьшить срок их жизни на несколько дней.
Хотя в мозге человека отсутствует эллипсоидное тело, отвечающее за ориентационное поведение и интеграцию информации от разных органов чувств, эксперты не исключают, что аналогичные нейронные цепи могут ускорять или замедлять наше старение.
По данным журнала PLoS Biology, пока нельзя однозначно судить о влиянии видимых трупов на продолжительность жизни человека, хотя хорошо известно, что вид умершего провоцирует в организме человека психологические и физиологические изменения.