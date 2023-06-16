Учительница с Урала попыталась силой решить конфликт дочери с шестиклассником и лишилась работы

Учительницу с Урала лишили работы после появления видео, где она несколько раз толкнула шестиклассника. Педагог рассказала "Подъёму", что заступилась за свою дочь, которую подросток выволок из класса. По версии школьника, девочка начала к нему приставать первой.

Учительница толкнула школьника за то, что тот якобы приставал к её дочери. Видео © E1

На кадрах видно, что педагог – организатор летнего лагеря на базе школы № 1 города Ирбита Татьяна Намятова отчитывает школьника за то, что он "так с девочками обращается", а потом несколько раз толкает мальчика и говорит, что он "ещё не вырос". Тот отвечает, что школьница его ударила ногой, но педагог не слушает. Намятова утверждает, что после появления видео в соцсетях была организована комиссия, которая вынудила её написать заявление об увольнении.

"Он взял мою дочь и потащил за капюшон силой по лестнице. Она выходит — у неё кружится голова и потемнело в глазах. Это разве нормально? Сейчас у неё температура, в лагерь она пока не ходит. Я защищала дочь. В комиссии, к сожалению, не понимают. Собрание прошло довольно нормально. К сожалению, я оттуда уволилась", — рассказала педагог.

А вот родители учеников школы № 1 говорят, что женщина применяла силу в отношении данного школьника уже не первый раз. Теперь в истории намерено разобраться региональное управление СКР.