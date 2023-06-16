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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 12:05
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Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен Российской армии после начала контрнаступления

Пушилин заявил, что военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен российским солдатам

Военнослужащие Украины всё чаще предпочитают сдаваться в плен российской армии, чем продолжать отбиваться. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2023.

"Есть такая тенденция. Абсолютно точно", — ответил он на вопрос о контрнаступлении и том, начали ли украинские солдаты чаще добровольно попадать в плен.

Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам под Авдеевкой
Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам под Авдеевкой

Ранее сообщалось, что бойцы Южной группировки войск ВС РФ захватили в плен две группы украинских военнослужащих под Белогоровкой в ЛНР. Это всё солдаты 81-й бригады ВСУ.

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Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Татьяна Миссуми
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