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16 июня, 12:41

Один рабочий погиб и трое ранены в результате ЧП на ТЭЦ в Новосибирске

Четверо рабочих упали в глубокую ёмкость на ТЭЦ-5 в Новосибирске, один погиб

Четверо рабочих упали в ёмкость глубиной около семи метров на ТЭЦ-5 в Новосибирске, одного из них спасти не удалось, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Четверо рабочих упали в ёмкость, глубина около семи метров <…> Один погиб, а троих госпитализировали", уточнили в пресс-службе.

Неизвестный снаряд обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве

Неизвестный снаряд обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве

Ранее Лайф узнал, что возле заброшенной котельной на территории ТЭЦ в петербургском Павловске сдетонировало устройство, начинённое примерно 60–70 килограммами взрывчатого вещества пониженной мощности.

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ТАСС / Алексей Смышляев

Андрей Бражников
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