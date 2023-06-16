Один рабочий погиб и трое ранены в результате ЧП на ТЭЦ в Новосибирске
Четверо рабочих упали в глубокую ёмкость на ТЭЦ-5 в Новосибирске, один погиб
Четверо рабочих упали в ёмкость глубиной около семи метров на ТЭЦ-5 в Новосибирске, одного из них спасти не удалось, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
"Четверо рабочих упали в ёмкость, глубина около семи метров <…> Один погиб, а троих госпитализировали", — уточнили в пресс-службе.
Ранее Лайф узнал, что возле заброшенной котельной на территории ТЭЦ в петербургском Павловске сдетонировало устройство, начинённое примерно 60–70 килограммами взрывчатого вещества пониженной мощности.
ТАСС / Алексей Смышляев