Регион

Уведомления отключены

16 июня, 12:52

Путин: Дефицит бюджета связан с переносом расходов на более ранние сроки

Российский бюджет сбалансирован, имеющийся небольшой дефицит связан с переносом расходов на более ранние сроки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или, как у нас говорят, влево по графику", сказал он.

Глава государства отметил, что власти пошли на такой шаг осознанно в целях повышения темпа реализации государственных и региональных программ.

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Путин: Россия не будет "награждать капиталами" уходящие компании

Также в ходе своей речи Владимир Путин указал на рост в России внутреннего туризма. Он предложил расширить программу льготного кредитования в этой сфере.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров