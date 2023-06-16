Путин: Дефицит бюджета связан с переносом расходов на более ранние сроки

Российский бюджет сбалансирован, имеющийся небольшой дефицит связан с переносом расходов на более ранние сроки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы. Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или, как у нас говорят, влево по графику", — сказал он.

Глава государства отметил, что власти пошли на такой шаг осознанно в целях повышения темпа реализации государственных и региональных программ.