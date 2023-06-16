Путин: Российские банки прошли проверку на прочность
Капитальная база российских банков прошла проверку на прочность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
"Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки. Их капитальная база прошла испытание на прочность", — сказал он.
Также в ходе своей речи Владимир Путин назвал "медицинским фактом" сохранение Россией её экономической устойчивости. По его словам, изменения в мире необратимы и стране необходимо двигаться "только вперёд".
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LIFE / Павел Баранов