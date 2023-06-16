Путин: Российские банки прошли проверку на прочность

"Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки. Их капитальная база прошла испытание на прочность", — сказал он.

Также в ходе своей речи Владимир Путин назвал "медицинским фактом" сохранение Россией её экономической устойчивости. По его словам, изменения в мире необратимы и стране необходимо двигаться "только вперёд".