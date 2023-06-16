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16 июня, 13:02

Путин: Российские банки прошли проверку на прочность

Капитальная база российских банков прошла проверку на прочность, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки. Их капитальная база прошла испытание на прочность", сказал он.

Путин: Российский бизнес просит не пускать блуждающие западные компании назад

Путин: Российский бизнес просит не пускать блуждающие западные компании назад

Также в ходе своей речи Владимир Путин назвал "медицинским фактом" сохранение Россией её экономической устойчивости. По его словам, изменения в мире необратимы и стране необходимо двигаться "только вперёд".

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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