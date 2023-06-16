Путин: Более 80% расчётов России с Китаем идёт в рублях и юанях

Большая часть платежей между Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводится в рублях, в отношениях с Китаем используются рубли и юани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Отмечу заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле. Это отдельная и большая тема. Сегодня около 90% расчётов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчётов с Китаем — в рублях и юанях", — привёл он данные.

Глава государства добавил, что набирает обороты торговля в национальных валютах и с другими странами, в первую очередь речь идёт о БРИКС, ШОС и ближайших соседях России.