Путин: Более 80% расчётов России с Китаем идёт в рублях и юанях
Большая часть платежей между Россией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводится в рублях, в отношениях с Китаем используются рубли и юани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Отмечу заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле. Это отдельная и большая тема. Сегодня около 90% расчётов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчётов с Китаем — в рублях и юанях", — привёл он данные.
Глава государства добавил, что набирает обороты торговля в национальных валютах и с другими странами, в первую очередь речь идёт о БРИКС, ШОС и ближайших соседях России.
Также Путин сказал, что реальные располагаемые доходы россиян в четвёртом квартале 2022 года начали расти, но этот рост пока скромный. В этом году такая тенденция должна усилиться.
LIFE / Павел Баранов