Путин предложил вузам и ссузам оценивать качество занятости выпускников по KPI

В вузах и ссузах нужно установить ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки качества занятости выпускников. Помимо этого, нужно ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах в масштабе всей экономики страны, предложил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул, что нужно повысить нацеленность средних специальных и высших учебных заведений на результат — успешное трудоустройство выпускников.

"В связи с этим считаю правильным сделать две вещи: по крайней мере, две. Первое: установить для учебных заведений ключевые показатели эффективности. Главный из них — качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования. И второе: предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики", — заявил российский лидер.