В Оренбурге студентов начали обучать управлению беспилотниками

В Оренбургском государственном университете студентов начали учить управлять беспилотниками. Занятия проходят в качестве факультативов, отдельной специальности в военном учебном центре при вузе на данный момент не предусмотрено.

"Курсанты центра изучают данное направление факультативно: все курсанты дополнительно, вне основной учебной программы, получают первичные навыки полётов на беспилотных летательных аппаратах", — рассказали в пресс-службе вуза ЕАН.

Студентов-юношей в военном учебном центре готовят по двум военно-учётным специальностям. Это старший оператор зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также командир отделения переносного зенитного ракетного комплекса.