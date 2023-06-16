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16 июня, 13:29

В Оренбурге студентов начали обучать управлению беспилотниками

В Оренбургском государственном университете студентов начали учить управлять беспилотниками. Занятия проходят в качестве факультативов, отдельной специальности в военном учебном центре при вузе на данный момент не предусмотрено.

"Курсанты центра изучают данное направление факультативно: все курсанты дополнительно, вне основной учебной программы, получают первичные навыки полётов на беспилотных летательных аппаратах", — рассказали в пресс-службе вуза ЕАН.

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Студентов-юношей в военном учебном центре готовят по двум военно-учётным специальностям. Это старший оператор зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также командир отделения переносного зенитного ракетного комплекса.

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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