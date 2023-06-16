Путин назвал обязательное условие для работы системообразующих предприятий страны

В России необходимо глобально поддерживать конкурентоспособный деловой климат, системообразующим предприятиям надлежит работать исключительно в российской юрисдикции, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что это должно распространяться как на устоявшийся бизнес, так и на начинающий.

"Деловой климат в России как для начинающего, так и для зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособным. Как сказал в послании Федеральному собранию, бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления нашими крупнейшими системообразующими предприятиями должны работать именно в рамках российской юрисдикции", — уточнил российский лидер.