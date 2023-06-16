Путин назвал обязательное условие для работы системообразующих предприятий страны
Путин: Деловой климат в России должен быть глобально конкурентоспособным
В России необходимо глобально поддерживать конкурентоспособный деловой климат, системообразующим предприятиям надлежит работать исключительно в российской юрисдикции, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент отметил, что это должно распространяться как на устоявшийся бизнес, так и на начинающий.
"Деловой климат в России как для начинающего, так и для зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособным. Как сказал в послании Федеральному собранию, бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления нашими крупнейшими системообразующими предприятиями должны работать именно в рамках российской юрисдикции", — уточнил российский лидер.
Владимир Путин во время своей речи обратил внимание на проверки бизнеса непрофильными ведомствами. По его словам, данную практику необходимо прекратить, так как это подрывает доверие бизнеса к государству.
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