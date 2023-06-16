Регион

Уведомления отключены

16 июня, 13:27

Путин назвал обязательное условие для работы системообразующих предприятий страны

Путин: Деловой климат в России должен быть глобально конкурентоспособным

В России необходимо глобально поддерживать конкурентоспособный деловой климат, системообразующим предприятиям надлежит работать исключительно в российской юрисдикции, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что это должно распространяться как на устоявшийся бизнес, так и на начинающий.

"Деловой климат в России как для начинающего, так и для зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособным. Как сказал в послании Федеральному собранию, бизнес в ключевых отраслях и секторах, структуры управления нашими крупнейшими системообразующими предприятиями должны работать именно в рамках российской юрисдикции", уточнил российский лидер.

Путин: Работать должно быть выгодно

Путин: Работать должно быть выгодно

Владимир Путин во время своей речи обратил внимание на проверки бизнеса непрофильными ведомствами. По его словам, данную практику необходимо прекратить, так как это подрывает доверие бизнеса к государству.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров