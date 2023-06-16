Путин меткой поговоркой дал российским бизнесменам совет, куда вкладывать деньги
Путин призвал российских бизнесменов вкладывать деньги внутри страны
Президент РФ Владимир Путин настоятельно рекомендовал бизнесменам инвестировать внутри страны, следуя давно известной народной мудрости. Об этом глава государства сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"У нашего народа есть меткая поговорка: "Где родился, там и пригодился". Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь", — уточнил он.
Напомним, Путин также назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов россиян за рубежом. Он подчеркнул, что Запад действует в нарушение законодательных норм. По его словам, такое раньше и в голову не могло прийти российским предпринимателям, что с ними за границей так обойдутся.
LIFE / Павел Баранов