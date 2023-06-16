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16 июня, 14:32

Онколог назвал неизлечимую болезнь, которая может привести к раку

Онколог Черёмушкин: При альбинизме кожа человека не защищена от ультрафиолета

При альбинизме человек более подвержен развитию рака кожи, поскольку у него не вырабатывается пигмент меланин. Он должен защищать её от ультрафиолетовых лучей, рассказал онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.

По его словам, альбинизм — это заболевание, которое передаётся генетически. Оно практически не поддаётся лечению. Чтобы обезопасить себя, людям с таким недугом нужно избегать света и постоянно наблюдаться у медиков.

"Риски развития опухоли кожи высоки из-за отсутствия защитного пигмента — меланина. Поэтому мы рассматриваем рак кожи как основную причину гибели людей с этой патологией", — сказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам онколога, альбинизм встречается, к примеру, в африканских странах. Там фиксируется один случай заболевания на тысячу человек. В России же это большая редкость.

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Ранее Лайф сообщал о том, что врач и телеведущий Александр Мясников предупредил людей с большим количеством родинок на теле о риске развития онкозаболевания.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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