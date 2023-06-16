Онколог назвал неизлечимую болезнь, которая может привести к раку

При альбинизме человек более подвержен развитию рака кожи, поскольку у него не вырабатывается пигмент меланин. Он должен защищать её от ультрафиолетовых лучей, рассказал онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.

По его словам, альбинизм — это заболевание, которое передаётся генетически. Оно практически не поддаётся лечению. Чтобы обезопасить себя, людям с таким недугом нужно избегать света и постоянно наблюдаться у медиков.

"Риски развития опухоли кожи высоки из-за отсутствия защитного пигмента — меланина. Поэтому мы рассматриваем рак кожи как основную причину гибели людей с этой патологией", — сказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам онколога, альбинизм встречается, к примеру, в африканских странах. Там фиксируется один случай заболевания на тысячу человек. В России же это большая редкость.