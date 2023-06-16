Велогонщик Медер умер после аварии на этапе "Тура Швейцарии"

Швейцарский велогонщик Джино Медер умер после того, как столкнулся с другим участником гонок во время пятого этапа "Тура Швейцарии". Об этом сообщается на сайте команды Team Bahrain Victorious.

"Джино был выдающимся спортсменом, примером целеустремлённости, ценным членом нашей команды и всего велосипедного сообщества. Его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас", — говорится в тексте.

Накануне 26-летний спортсмен на огромной скорости влетел в американского велосипедиста Магнуса Шеффилда на 197-м километре трассы во время спуска. Врач соревнований прибыл на место через пару минут. Американец был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами. Медер от удара потерял сознание и упал в воду. Его достали, реанимировали и на вертолёте отправили в больницу. Свой лучший результат гонщик показал на "Туре Швейцарии" в 2021 году, заняв 27-е место.