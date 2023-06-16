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16 июня, 14:39

Власти Херсонской области: В Железном Порту ежедневно проверяют качество воды

В пункте временного размещения, который находится в посёлке Железный Порт, санитарные службы проводят замеры количества воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Херсонской области.

Волонтёры помогают в пункте временного содержания в селе Железный Порт. Видео © Пресс-служба правительства Херсонской области

Специалисты эпидемиологических и санитарных служб проверяют, соответствует ли вода Железного Порта нормативным показателям. Отмечается, что замеры качества проводятся ежедневно. В этом помогают волонтёры из "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты". Участница МГЕР добавила, что активисты ежедневно привозят еду и игрушки детям.

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Вчера врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о покушении, которое организовал на него киевский режим. Он сообщил, что по месту его предполагаемого местонахождения было выпущено около десяти английских ракет.

Обложка ©

Пресс-служба правительства Херсонской области

Юрий Лысенко
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