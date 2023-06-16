Эксперт рассказал, из-за чего в России могут подскочить цены на кофе

В РФ может подорожать кофе. Прежде всего повышение стоимости на биржах затрагивает сорт робуста, более дешёвый в сравнении с арабикой. Об этом заявил генеральный директор главной российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его мнению, спрос на более доступный кофе со временем растёт, а это давит на цену. Кроме того, есть и экономический фактор, считает эксперт.

"Следующий фактор, который, на мой взгляд, более существенный и серьёзно влияющий на то, что происходит в России, — это изменение курса доллара по отношению к рублю. Укрепление доллара влияет на экономику всей цепочки поставок продукции в российские магазины", — сказал Чантурия в беседе с телеканалом "360".

При этом он не даёт чётких прогнозов о том, когда и насколько может измениться цена кофе в России. Это вопрос "индивидуальный" для каждой компании, поскольку у всех своя экономическая модель.

"Мы понимаем, что под влиянием этих факторов себестоимость производства вырастет, но насколько и когда — это вопрос открытый", — добавил специалист.