Путин: РФ подумает, где и как поражать авиацию Киева, размещаемую вне Украины
Если истребители, которые используются киевским режимом, будут размещены на авиабазах за пределами Украины, Россия будет думать над тем, где и как уничтожать эту авиацию. Об этом во время пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если они (поставляемые истребители. — Прим. Лайфа) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а будут использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас, — указал глава российского государства.
По словам Путина, такие действия Киева создадут серьёзные риски втягивания в конфликт Североатлантический альянс.
Также, говоря о спецоперации на Украине, президент России подчеркнул, что российские войска в состоянии уничтожить любое здание в центре Киева. Просто такой нужды нет, добавил Путин.
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