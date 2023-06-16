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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 15:22
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Путин: РФ подумает, где и как поражать авиацию Киева, размещаемую вне Украины

Если истребители, которые используются киевским режимом, будут размещены на авиабазах за пределами Украины, Россия будет думать над тем, где и как уничтожать эту авиацию. Об этом во время пленарной сессии ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если они (поставляемые истребители. — Прим. Лайфа) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а будут использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас, — указал глава российского государства.

По словам Путина, такие действия Киева создадут серьёзные риски втягивания в конфликт Североатлантический альянс.

Путин: Военный ответ на удары Киева всегда есть, просто Россия его не пиарит
Путин: Военный ответ на удары Киева всегда есть, просто Россия его не пиарит

Также, говоря о спецоперации на Украине, президент России подчеркнул, что российские войска в состоянии уничтожить любое здание в центре Киева. Просто такой нужды нет, добавил Путин.

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Максим Плетнёв
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