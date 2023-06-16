Полтавченко в шутку поспорил с Путиным о лучшем городе в мире

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поспорил с высказыванием президента РФ Владимира Путина насчёт того, что Москва — лучший город земли.

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поспорил с Путиным на тему лучшего в мире города. Видео © LIFE

"Владимир Владимирович правильно сказал, что Москва — это один из самых красивых городов мира. Но самый красивый город — это Санкт-Петербург", — сказал Полтавченко.

На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа, какой же город тогда самый лучший, Полтавченко ответил: "Лучший — тоже Санкт-Петербург".