Полтавченко в шутку поспорил с Путиным о лучшем городе в мире
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поспорил с высказыванием президента РФ Владимира Путина насчёт того, что Москва — лучший город земли.
Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поспорил с Путиным на тему лучшего в мире города. Видео © LIFE
"Владимир Владимирович правильно сказал, что Москва — это один из самых красивых городов мира. Но самый красивый город — это Санкт-Петербург", — сказал Полтавченко.
На уточняющий вопрос корреспондента Лайфа, какой же город тогда самый лучший, Полтавченко ответил: "Лучший — тоже Санкт-Петербург".
Ранее Путин, говоря в ходе ПМЭФ о возвращении половины уехавших россиян, сказал, что одно дело — жить в Москве, лучшем городе мира, совсем другое — жить где-то ещё.
LIFE