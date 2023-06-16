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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 15:33
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Пушилин рассказал о ходе боя, про который доложили Путину на ПМЭФ

Бой на Времевском выступе, о котором во время речи на ПМЭФ сообщил президент РФ Владимир Путин, "развивается абсолютно предсказуемо", российские силы стабилизируют ситуацию. Последние сведения с полей рассказал журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По последней информации, ситуация развивается абсолютно предсказуемо, наши подразделения ситуацию стабилизируют. Бой ещё в полной мере не закончен", — уточнил Пушилин.

Путин же рассказывал, что ВСУ сегодня бросили в атаку несколько подразделений на ряде участков фронта. Противник передвигался на танках и потерял во время столкновений с российскими силами несколько боевых машин.

Генсек НАТО винит дожди в крахе контрнаступления ВСУ
Генсек НАТО винит дожди в крахе контрнаступления ВСУ
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ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Бражников
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