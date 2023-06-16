Один человек погиб и семеро ранены при ударе ВСУ по остановке в Донецке

Украинская армия выпустила снаряд по остановке общественного транспорта в Донецке, где в тот момент находилось много людей. Для удара могла использоваться американская система HIMARS. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Очередной массированный удар ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно, из РСЗО HIMARS, попал в оживлённую остановку общественного транспорта", — уточнил он в телеграм-канале.

Как минимум один человек погиб, семеро получили ранения различной степени тяжести. В соседних многоэтажных домах вылетели стёкла.