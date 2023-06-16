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Опубликовано 16 июня 2023, 15:58
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Один человек погиб и семеро ранены при ударе ВСУ по остановке в Донецке

Украинская армия выпустила снаряд по остановке общественного транспорта в Донецке, где в тот момент находилось много людей. Для удара могла использоваться американская система HIMARS. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Очередной массированный удар ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно, из РСЗО HIMARS, попал в оживлённую остановку общественного транспорта", — уточнил он в телеграм-канале.

Как минимум один человек погиб, семеро получили ранения различной степени тяжести. В соседних многоэтажных домах вылетели стёкла.

При обстреле ВСУ посёлка Днепряны Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок
При обстреле ВСУ посёлка Днепряны Херсонской области погиб трёхлетний ребёнок

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли детский сад на территории села Курковичи Стародубского района Брянской области. Украинские войска выпустили по населённому пункту пять артиллерийских снарядов. Никто не пострадал.

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ТАСС / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Татьяна Миссуми
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