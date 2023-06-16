В РПЦ рассказали, сколько "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя

Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлено до 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — сообщили в РПЦ.

Также Минкультуры готовит документы, необходимые для передачи святыни. А "безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже" со стороны министерства исполнения указания президента РФ о передаче иконы Церкви не имеют под собой никаких оснований, добавили в РПЦ.