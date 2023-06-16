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16 июня, 15:47

В РПЦ рассказали, сколько "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя

РПЦ: Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлено до 18 июля

<p>Верующие во время молитвы у иконы Андрея Рублёва "Троица" в храме Христа Спасителя. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Верующие во время молитвы у иконы Андрея Рублёва "Троица" в храме Христа Спасителя. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлено до 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — сообщили в РПЦ.

Также Минкультуры готовит документы, необходимые для передачи святыни. А "безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже" со стороны министерства исполнения указания президента РФ о передаче иконы Церкви не имеют под собой никаких оснований, добавили в РПЦ.

Реставрация иконы "Троица" может занять до года

Реставрация иконы "Троица" может занять до года

Ранее министр культуры Любимова сказала, что для иконы "Троица" изготовят новую капсулу. После реставрации "Троицу" передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, но государство продолжит следить за сохранностью объекта.

Ирина Фальке
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