В РПЦ рассказали, сколько "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя
РПЦ: Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлено до 18 июля
Верующие во время молитвы у иконы Андрея Рублёва "Троица" в храме Христа Спасителя. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлено до 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
"Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — сообщили в РПЦ.
Также Минкультуры готовит документы, необходимые для передачи святыни. А "безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже" со стороны министерства исполнения указания президента РФ о передаче иконы Церкви не имеют под собой никаких оснований, добавили в РПЦ.
Ранее министр культуры Любимова сказала, что для иконы "Троица" изготовят новую капсулу. После реставрации "Троицу" передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, но государство продолжит следить за сохранностью объекта.