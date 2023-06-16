Сальдо: У Армии России хватит сил на создание санитарной зоны на Украине

У российских ВС достаточно сил для создания санитарной зоны на Украине, потому что они сильны и укомплектованы, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во время беседы с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Войска Российской Федерации очень сильны и укомплектованы, поэтому, если это нужно для защиты людей и населения, нужно создать санитарную зону, на это хватит сил", — рассказал он.