Сальдо: У Армии России хватит сил на создание санитарной зоны на Украине
У российских ВС достаточно сил для создания санитарной зоны на Украине, потому что они сильны и укомплектованы, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во время беседы с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Войска Российской Федерации очень сильны и укомплектованы, поэтому, если это нужно для защиты людей и населения, нужно создать санитарную зону, на это хватит сил", — рассказал он.
Ранее Владимир Сальдо в беседе с Лайфом прокомментировал ролик о зверствах пособников нацистов во время Великой Отечественной войны, показанный на пленарном заседании ПМЭФ. Он считает, что это единственный способ донести правду до людей, которым оппоненты России много лет промывают мозги.
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