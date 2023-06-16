Сальдо: За 8 лет я убедился, как украинцам промыли мозги

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал ролик о зверствах пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны, который был продемонстрирован сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам собеседника Лайфа, только так мы сможем "пробить стену незнания", которую уже много лет выстраивают наши оппоненты. По мнению Сальдо, в этом и заключается смысл нынешнего противостояния, а оболваненные Западом жители Украины этого не понимают.

Сальдо рассказал, как украинцам промывали мозги 8 лет. Видео © LIFE

"Надо, чтобы там тоже слышали. Они ведь задолбали мозги всем украинцам. Я за восемь лет могу это точно подтвердить. Они всё перевернули, потому что заинтересованы в том, чтобы люди были невеждами, чтобы не знали, что происходит", — рассуждает врио главы Херсонской области.

Сальдо добавил, что когда человек неведающий, то ему "можно сказать всё что угодно и сделать что угодно".