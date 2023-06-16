Президент РФ Владимир Путин не понимает западных коллег, которые поддерживают "неонацистское отребье" в лице украинского лидера Владимира Зеленского, хотя считает некорректным давать оценки. Об этом он сказал во время выступления на ПМЭФ.

"О господине Зеленском ничего уже никогда не говорю, но единственное, что вызывает моё полное неприятие, — как можно поддерживать неонацистское отребье и возводить их в ранг национальных героев. Вне зависимости от этнической принадлежности того или иного человека. Вот в чём всё дело. Вот это самое главное", — отметил глава государства.