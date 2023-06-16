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16 июня, 16:14

Песков заявил, что далеко не все западные лидеры — русофобы

Не все страны Запада и их лидеры согласны с нынешним мейнстримом — русофобским курсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), давая интервью в студии Российского экспортного центра "Сделано в России".

Ведущий задал представителю Кремля вопрос о том, что Россия думает о возникшем противостоянии с "зарубежными партнёрами" и изменилось ли её отношение к ним. Песков тут же поправил, что в данном случае речь идёт об оппонентах, а партнёры и сторонники никуда не делись.

"Противостояние у нас всё же не с партнёрами, а с оппонентами. С партнёрами у нас сотрудничество. Скорее, у нас в качестве оппонентов наших можно назвать правительство и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют эти чувства русофобии", — уточнил он.

Песков уверен, что Запад услышал выступление Путина на ПМЭФ

Песков уверен, что Запад услышал выступление Путина на ПМЭФ

Ранее во время своей речи на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с государствами, которые готовы самостоятельно определять своё будущее.

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ТАСС / Петр Ковалев

Татьяна Миссуми
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