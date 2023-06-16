Песков заявил, что далеко не все западные лидеры — русофобы

Не все страны Запада и их лидеры согласны с нынешним мейнстримом — русофобским курсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), давая интервью в студии Российского экспортного центра "Сделано в России".

Ведущий задал представителю Кремля вопрос о том, что Россия думает о возникшем противостоянии с "зарубежными партнёрами" и изменилось ли её отношение к ним. Песков тут же поправил, что в данном случае речь идёт об оппонентах, а партнёры и сторонники никуда не делись.

"Противостояние у нас всё же не с партнёрами, а с оппонентами. С партнёрами у нас сотрудничество. Скорее, у нас в качестве оппонентов наших можно назвать правительство и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют эти чувства русофобии", — уточнил он.