Песков уверен, что Запад услышал выступление Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) услышат на Западе.

"Услышат, я уверен", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.