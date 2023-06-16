Песков уверен, что Запад услышал выступление Путина на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) услышат на Западе.
"Услышат, я уверен", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.
Напомним, большую часть своей речи Владимир Путин посвятил российской экономике. По его словам, она не только выстояла перед санкционным ударом, но и продолжает развиваться: зафиксированы рекордно низкие безработица и инфляция, по итогам года ожидается рост ВВП, а страна отказывается от нефтегазовой иглы. Нашей стране, отметил он, необходимо перейти к суверенной экономике, развивая целый ряд отраслей и осваивая новые технологии.
ТАСС / Пётр Ковалёв