Москва вновь возглавила рейтинг регионов России с лучшим инвестклиматом

Москва уже пятый год подряд удерживает первую позицию в рейтинге российских регионов по качеству инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Данные были озвучены на ПМЭФ-2023.

На втором месте — Татарстан, а на третьем — Московская, Нижегородская и Тюменская области. Рейтинг отражает усилия местных властей в создании благоприятных бизнес-условий, оценивает лучшие практики, а также результаты инвестирования, пояснили в АСИ.

В пятёрку также вошли Башкортостан, Сахалинская, Тульская, Новгородская области, Красноярский край. Санкт-Петербург оказался лишь на шестом месте, которое вместе с ним разделила Чеченская Республика. Крым занял восьмую строчку, а Севастополь — двенадцатую.