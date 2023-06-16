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16 июня, 16:40

Москва вновь возглавила рейтинг регионов России с лучшим инвестклиматом

Москва уже пятый год подряд удерживает первую позицию в рейтинге российских регионов по качеству инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Данные были озвучены на ПМЭФ-2023.

На втором месте — Татарстан, а на третьем — Московская, Нижегородская и Тюменская области. Рейтинг отражает усилия местных властей в создании благоприятных бизнес-условий, оценивает лучшие практики, а также результаты инвестирования, пояснили в АСИ.

В пятёрку также вошли Башкортостан, Сахалинская, Тульская, Новгородская области, Красноярский край. Санкт-Петербург оказался лишь на шестом месте, которое вместе с ним разделила Чеченская Республика. Крым занял восьмую строчку, а Севастополь — двенадцатую.

В регионах России зафиксировали рост темпов строительства жилья

В регионах России зафиксировали рост темпов строительства жилья

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что область второй год подряд становится третьей в рейтинге регионов с лучшим инвестиционным климатом. Он подчеркнул, что драйверами роста стали строительство и развитие инфраструктуры.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми
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